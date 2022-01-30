Вирусолог объяснил причины повторных заражений коронавирусом

Случаи повторных заражений коронавирусом связаны с появлением новых штаммов. Об этом вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил РИА «Новости».

«Омикрон»-штамм хуже предотвращается вакцинами, а штамм «дельта» сильнее выделяется инфицированными. Новые варианты коронавируса преодолевают вакцинный иммунитет, особенно у тех, кто привился больше полугода назад, отметил вирусолог.

Повторно заразиться «омикроном» могут прежде всего те, кто вакцинировался только один раз двумя компонентами, или уже давно, подчеркнул Нетесов. При этом у большинства невакцинированных людей наблюдаются тяжелые случаи ковида.

Ранее вирусолог рассказал «360», что означают цифры в тесте на антитела к коронавирусу. Нетесов также назвал уровень антител, которого достаточно для того, чтобы избежать смертельного исхода при ковиде вследствие заражения «дельтой».

Накануне в России сообщили о более чем 113 тысячах новых случаев заражения, выявленных за предыдущие сутки. Такое количество впервые зафиксировали в стране с начала пандемии.