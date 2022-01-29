Более 100 тысяч заболевших COVID-19 впервые выявили в России за сутки

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России выявили 113 122 зараженных. Число заболевших COVID-19 за сутки стало шестизначным впервые с начала пандемии.

При этом за 28 января госпитализировали с диагнозом COVID-29 14 570 человек. Еще 668 человек за день умерли от заболевания.

Специалисты считают, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться от двух до четырех месяцев. Это связано в том числе с достаточно низким уровнем коллективного иммунитета — он не превышает 60%, а также с высокой заразностью и быстрым распространением «омикрон»-штамма коронавируса. По мнению экспертов, темпы вакцинации в России недостаточно высокие, чтобы быстро справиться с новой волной эпидемии.