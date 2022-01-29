Расшифровка теста. Как понять, достаточно ли антител для защиты от коронавируса

Чтобы определиться, пора ли делать прививку от коронавируса, можно сдать анализ на уровень антител. Специалисту это позволит понять, достаточно ли защищен организм или иммунитет требует бустера (подпитки). Но неподготовленному человеку будет сложно понять, что значат эти все цифры. «360» попытался разобраться, чем отличаются тест-системы, какие антитела нужно мерить и что такое BAU.

Расшифровка теста

Чтобы хотя бы частично оценить иммунитет к конкретной инфекции, необходимо измерить уровень специфических антител класса IgG к S-белку коронавируса.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал «360», что разные тест-системы используют разные способы измерения, но конечный результат только немногие тест-системы выдают в значении Binding Antibody Units (BAU) — единицах связывания антител на миллилитр.

«По оценкам ряда научных публикаций, если уровень выше 500, то человек на 99% тяжело не заболеет при инфицировании вариантом „дельта“ и у него не будет смертельного исхода», — объяснил специалист.

Тест-системы от некоторых разработчиков определяют значение BAU в разных пределах чувствительности. Например, для тестов Abbott Architect верхний порог составляет 6000–7000, а система компании «Вектор-Бест» меряет до 500 BAU/ml, и если значение выше, то она показывает, что оно выше 500.

«То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — пояснил вирусолог.

Единого консенсуса относительно оценки достаточного уровня антител для защиты пока что нет. Кроме того, таким образом можно измерить лишь гуморальный иммунитет, а есть еще и клеточный. Поэтому неспециалистам советуют не мерить уровень антител, а просто делать ревакцинацию каждые полгода, отметил Нетесов.

Пример

Источник фото: телеканал «360»

Для примера может привести результаты теста, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В этом случае использовалась тест-система Abbott Architect.

Результат 1824,8 — это значение BAU на миллилитр. В нашем примере значение выше 500, значит, организм защищен, уровень антител IgG достаточный.

Референсные значения — это пределы величин, в которых определяется само наличие или отсутствие антител. В этом случае, если значение BAU выше или равно 7,1, значит, антитела обнаружены, если результат ниже 7,1 — их нет. В таком случае точно нужно прививаться.

Как проводят анализ

При исследовании на антитела используется метод иммуноферментного анализа. Вирусолог расписал по порядку, как проходит вся эта процедура.

«Имеется чистый белок S, то есть поверхностный белок шипа коронавируса. Его сорбируют на специальные планшеты или шарики. Берут образец сыворотки у человека, его наливают либо в ячейку планшета, либо еще чего-то, куда помещен вот этот шарик. Инкубируют некоторое время. Добавляют туда специальное соединение-конъюгат в виде антител козла, барана, соединенных химически со специальным ферментом. С помощью такого конъюгата и определяют уровень антител, присоединившихся к S-белку. Его добавляют в ячейку планшета или к шарику, куда сорбировались антитела из исследуемой сыворотки, выдерживают и отмывают. И потом проверяют по активности фермента в конъюгате, какое количество конъюгата связалось с сорбировавшимися антителами. Это и называется иммуноферментный анализ», — объяснил Нетесов.

После этого проводят измерение и пересчитывают результат в BAU на миллилитр. Подобных тест-систем в России зарегистрировано более сотни, но доверять пока можно только единицам, добавил вирусолог.