Здоровье 20 декабря 2022, 12:33 Вирус свиного гриппа выявили почти в 90 регионах России Роспотребнадзор сообщил о выявлении свиного гриппа в 86 регионах России РИА «Новости»

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Вирус свиного гриппа выявили в 86 регионах России, он является самым распространенным среди циркулирующих в стране респираторных инфекций. Данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

«Вирусы гриппа преобладают в структуре циркулирующих респираторных вирусов, их почти 70%. Вирус А (H1N1)-2009 является самым распространенным, он циркулирует уже в 86 регионах», — отметили в ведомстве.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в целом ситуация со свиным гриппом в России регулируется, потому что он чувствителен к медикаментам.

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По ее словам, с его лечением дело обстоит точно так же, как и 13 лет назад. В основном поражению подвержены те, кто не привился от гриппа, заболевших среди вакцинированных — менее 1%.

Медики предупреждали, что первые симптомы болезни проявиться даже спустя неделю после заражения. У заболевших в основном диагностируют сухой кашель и высокую температуру. В последующие дни может заложить нос или заболеть горло.