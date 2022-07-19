Новый подвид «омикрона» выявили у пятерых россиян

Пять человек с новой разновидностью «омикрон»-штамма выявили в России, сообщили в Роспотребнадзоре. Разновидность называется „кентавр“, а все заболевшие находятся в Москве.

В ведомстве уточнили, что подвид называется BA.2.75, или «кентавр». Пробы у пациентов брали в июле в Москве.

Все пациенты переносят болезнь в легкой форме. Никто не нуждался в госпитализации.

Ранее этот подвид омикрона впервые обнаружили в Индии в мае. А спустя пару месяцев инфекцию зафиксировали в 10 странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В Нидерландах также появились заболевшие.

По состоянию на 15 июля Роспотребнадзор оценивает ситуацию с коронавирусом в России как стабильную. То есть каких-либо ограничений вводить не надо. Однако если ситуация ухудшится, тогда некоторые запреты могут восстановить.

В последнее время в России низкая интенсивность эпидемического процесса.