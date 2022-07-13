Новый подвариант «омикрона» под названием «кентавр» обнаружили в Нидерландах

Специалисты голландского Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM) выявили новую разновидность штамма «омикрон», сообщило РИА ФАН. Подвид назвали «кентавром».

Подштамм BA.2.75 впервые обнаружили в Индии в мае, сообщило издание The Independent. За пару месяцев инфекцию выявили уже в 10 странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) определил его как «вариант, находящийся под наблюдением». Вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Университете Уорика Лоуренс Янг назвал выявление «кентавра» тревожным сигналом о том, что человек уязвим перед новыми вариантами коронавируса.

Власти в России не будут вводить ковидные ограничения из-за новых подвидов «омикрона», рассказали в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости на минувшей неделе превысил цифры прошлых семи дней на 8,2%.