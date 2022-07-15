Роспотребнадзор заявил о стабильности ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему стабильна, поэтому нет необходимости в возобновлении ограничений, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах возможно восстановление ограничительных мер. По данным ведомства, в составе штаммов увеличивается доля новых вариантов «омикрона». Заболевание чаще всего протекает в легкой форме в отличие от тех, что вызваны штаммами «альфа» и «дельта».

«В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны», — отмечается в сообщении.

Уровень заболеваемости в России свидетельствует о низкой интенсивности эпидемического процесса., подытожили в Роспотребнадзоре. Голландские медики в середине июля выявили новый подвид «омикрона», который получил название «кентавр». Впервые он появился в Индии, а затем за несколько месяцев распространился в 10 странах мира.