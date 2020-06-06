Вакцинацию против гриппа начнут раньше из-за коронавируса

Вакцинация против гриппа в 2020 году начнется уже в августе. Сроки сдвинут из-за пандемии коронавируса.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказал, что вакцина от гриппа уже производится, так что прививки начнут ставить раньше.

«Конечно, с учетом коронавирусной инфекции, лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», — отметил Мурашко, уточнив, что вакцинация начнется в августе.

По словам Мурашко, правительство уже выпустило нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров на производство вакцины против гриппа.

Ранее министр отметил, что у многих стран начались проблемы с плановой вакцинацией из-за пандемии коронавируса. Мурашко заявил, что России удается держать высокую планку — вакцинированы 96% новорожденных и детей.

Обычно вакцинацию от гриппа начинают в сентябре, перед периодом подъема заболеваемости гриппом.