Календарь прививок в России предложили расширить

Минздрав предложил включить в список привычных прививок от гриппа, гепатита и столбняка вакцинацию от менингококка и оспы.

«Это, прежде всего вакцинация для всех детей, а не только групп риска, это расширение (национального списка прививок — прим. ред.) — папилломавирусная инфекция, менингококковая инфекция, ветряная оспа и ротавирусная инфекция», — приводит РИА «Новости» слова заместителя министра здравоохранения России Сергей Краевой.

Он напомнил, что новую стратегию развития профилактики инфекций уже внесли в правительство. Министры примут ее уже в ближайшее время. Включить прививку от вируса папилломы в национальный календарь предложил депутат Госдумы Борис Менделевич. Идею парламентария поддержал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он заявил, что сейчас это единственный способ снизить риск рака шейки матки.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не брать на работу людей, которые не сделали прививки. По словам депутата, соискатели без прививок нарушают права других работников.