В Сети появились фотографии «омикрон»-штамма коронавируса

Ученые центра «Вектор» показали, как выглядит под лупой электронного микроскопа вариант коронавирусной инфекции «омикрон». Фотографии опубликовал Telegram-канал Mash-Siberia.

Проведен эксперимент, ученые заразили культуру клеток Vero E6 вариантом «омикрон». Они выяснили, что вирус не вызывает их гибели спустя шесть суток.

Также ученые выяснили, что вирус не живет долго на керамических поверхностях, умирая меньше чем через сутки.

Антисептики для рук необходимо использовать, поскольку заражаемость «омикроном» не ниже, чем у других штаммов коронавируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания интраназальной вакцины «Спутник V» начнутся в России на следующей неделе.

Инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров уверен, что появление варианта «омикрон» является признаком завершения пандемии коронавирусной инфекции.