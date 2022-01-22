Инфекционист спрогнозировал срок завершения пандемии

Пандемия коронавируса может завершиться уже к лету. Об этом заявил инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

«Хотелось бы верить, что появление „омикрона“ — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — сказал профессор и доктор медицинских наук РИА «Новости».

Он добавил, что некоторые люди перенесут «омикрон» бессимптомно и даже этого не заметят. Никифоров отметил, что сейчас наблюдается довольно большой рост количества заболевших ковидом. При этом больницы не переполнены пациентами. По словам иммунолога, такая картина говорит о том, что «омикрон» является не таким тяжелым, как «дельта».

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников предложил бороться с «омикроном» с помощью ингаляций водкой. Он пояснил, что вдыхание паров алкоголя способствует выведению вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно просто накапать на маску водки и подышать. Но нельзя забывать и о важности соблюдения социальной дистанции, а также гигиены.