Испытания назальной вакцины «Спутник V» начнутся на следующей неделе

Директор Центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург рассказал «Интерфаксу», что испытания интраназальной вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции начнутся в начале следующей недели.

Ученый рассказал, что уже отобраны несколько десятков добровольцев, стартовые две фазы испытаний пройдут в течение трех месяцев.

Во время первых двух фаз вакцину на себе испытают несколько сотен людей, а в третьей фазе участие примут до трех тысяч добровольцев.

Гинцбург объяснил, что запускать вакцину в гражданский оборот можно, если подтвердится ее безопасность на двух первых фазах испытаний. Применение «Спутника V» поможет сдержать распространение «омикрон»-штамма.

«Назальная вакцина и нужна, чтобы люди не заражались „омикроном“. Имей мы ее сейчас, то давно бы всем набрызгали в нос», — рассказал Гинцбург.

Центр имени Гамалеи к настоящему моменту успел разработать несколько вакцин против коронавируса. Это «Спутник V», который уже доказал свою эффективность и активно используется более чем в 70 странах мира, «Спутник Лайт», который прежде всего используется для бустерной вакцинации, и «Спутник М» — для подростков.