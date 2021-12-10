В России спрогнозировали новый пик эпидемии ковида из-за «омикрона»

«Омикрон»-штамм достаточно быстро может вытеснить «дельту» в России, исходя из динамки, которую он показывает в Южной Африке и в Великобритании. Такое мнение высказал профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

В беседе с газетой «Известия», он отметил, что это вопрос нескольких недель, возможно — месяцев.

«К сожалению, в России читаются геномы меньше, чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому «омикрон» может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим, — отметил специалист.

По его словам, так произошло с «дельта»-штаммом коронавируса, когда этот его вариант буквально за один месяц вытеснил в России все предыдущие.

«Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой реализуется сейчас в Южной Африке и в Великобритании, то у нас будет то же самое», — резюмировал Базыкин.

Вакцина от коронавируса должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чтобы защитить человека от «омикрона», считает заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Новая волна заболеваемости коронавирусом, связанная с «омикрон»-штаммом, может случиться в России в конце декабря или в январе, считает врач-иммунолог Николай Крючков.