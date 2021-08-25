В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с памятью у переболевших ковидом

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, жалуются на проблемы с памятью, рассеянность и заторможенность. У некоторых пациентов эти симптомы длятся месяцами, сообщила РИА «Новости» замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

После ковида у пациентов возникают проблемы с концентрацией внимания, замедляется скорость принятия решений, повышается забывчивость, сонливость и рассеянность. Со временем эти симптомы проходят, у кого-то — за несколько дней или недель, но у некоторых длятся месяцами.

«По мере восстановления общего состояния организма эти проявления уменьшаются», — сказала Пшеничная.

Все зависит от конкретного человека и того, какие сопутствующие заболевания у него были, объяснила специалист.

Британские ученые ранее предупредили, что люди, переболевшие ковидом, после выздоровления могут столкнуться с ухудшением умственных способностей.

Американские исследователи ранее показали на видео, как коронавирус распространяется в организме мыши. Похожий процесс происходит при заражении и в организме человека.