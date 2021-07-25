Переболевшие ковидом люди могут поглупеть. И это необратимо, считают ученые

Люди, которые переболели ковидом, после выздоровления могут столкнуться с ухудшением умственных способностей. И этот процесс, скорее всего, необратим, предупредили ученые из Великобритании.

Результаты нового исследования о связи ухудшения интеллекта из-за ковида опубликовали в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

На графике, отображающем когнитивный дефицит у людей с подозрением и подтвержденным заболеванием COVID-19, видно, что масштабы этого дефицита увеличивались по мере увеличения объемов лечения.

Источник фото: телеканал «360»

Особенно тяжелая ситуация наблюдалась у тех, кто во время болезни был подключен к ИВЛ. У таких пациентов глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, или семь баллов IQ. Пациенты, которые лежали в больнице, но не были подключены к ИВЛ, потеряли 0,26 SD. У тех, кто болел в легкой форме дома, уровень интеллекта упал на 0,23 SD. У людей, которые перенесли инсульт, интеллект ухудшается почти так же — на 0,24 SD.

По данным медиков, больше всего коронавирус бьет по способностям к абстрактным логическим рассуждениям, концентрации и планированию. Также специалисты обследовали подгруппу участников исследования, которые проходили тесты на интеллект в разное время с момента выявления коронавируса. Не выявив никаких закономерностей, они пришли к выводу, что интеллект переболевшего ковидом человека, вероятно, не восстанавливается.

Исследование проходило с января по декабрь 2020 года. Его участниками стали 81 337 человек. Им нужно было сдать когнитивный тест, а также ответить на вопросы о том, как и когда они болели ковидом. Результаты людей, которые перенесли это заболевание, затем соотнесли с показателями здоровых людей с учетом пола, возраста, расы, образования, уровня дохода.

Авторы исследования считают, что теперь нужно более тщательно изучить данные об изменениях в головном мозге и психологических и психиатрических симптомах после ковида.