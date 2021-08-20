Распространение коронавируса по организму показали на видео

Американским и канадским исследователям впервые удалось запечатлеть в режиме реального времени, как коронавирус распространяется по организму мыши. Статья специалистов появилась в журнале Immunity, а видео опубликовано в YouТube.

Чтобы проследить за SARS-CoV-2 на клеточном уровне, ученые из Йельского и Монреальского университетов использовали биолюминесцентные метки, а также продвинутые методы микроскопии.

Распространение коронавируса в организме мышей похоже на такой же процесс в организме человека. Сначала вирус попадал в нос, размножался там, а затем распространялся по легким. На третий день с момента заражения инфекция проникла в другие органы. В конце концов SARS-CoV-2 добирался до мозга — и мыши умирали.

Специалисты использовали плазму выздоровевших после COVID-19 для лечения части мышей. Исследователи вводили ее некоторым животным до заражения, а другим — после. В первом варианте антитела предотвращали распространение вируса, во втором — останавливали его продвижение примерно к третьему дню. При этом не все антитела действовали эффективно.

«Антитела должны быть в наличии в организме в нужное время, в нужном месте и в нужном количестве. Одной нейтрализующей активности недостаточно без эффекторной функции», — заявила одна из авторов работы, доцент Йельской школы медицины Прити Кумар.

Ученые отметили, что результаты их работы могут быть применены при лечении ковида.