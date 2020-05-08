В правительстве предположили, когда в России начнут фиксировать единичные случаи заражения коронавирусом

Россия приблизится к единичным случаям заражения коронавирусной инфекцией к концу лета. Главным условием для этого является соблюдения граждан ограничительных мер.

Об этом в программе «Вести» на канале «Россия 1» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

28 апреля Владимир Путин подписал указ, которым продлил до 11 мая действие мер в связи с распространением коронавируса. Правительство и Роспотребнадзор по поручению президента разработали план поэтапного снятия ограничений в России. Согласно нему, сначала гражданам разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Следом заработают образовательные учреждения и магазины. В конце откроются парки и скверы.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции после майских праздников для жителей Москвы ослаблять не станут.

В России зафиксировано 187 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 699 новых заболеваний. Погибли 1723 человека, по данным стопкоронавирус.рф.