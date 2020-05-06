«Нельзя забегать вперед». Путин анонсировал медленный и аккуратный выход из изоляции

Путин напомнил, что правительство и Роспотребнадзор по его поручению разработали план поэтапного снятия ограничений в России. Он пояснил, что этот процесс должен быть «аккуратным и медленным».

«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока», — подчеркнул Владимир Путин.

В России, по информации на 6 мая, выявили больше 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. Последние четыре дня в стране ежедневно фиксируют около 10 тысяч новых больных COVID-19.

Режим изоляции ввели в России с 28 марта. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что ограничения в России будут снимать поэтапно, а до конца доведут этот процесс только после изобретения вакцины или лекарства.