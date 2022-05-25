Более 300 заболевших ковидом выявили в Москве за сутки

За прошедшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 4580 человек в России. Рост заражений зафиксирован в Москве — в российской столице зарегистрировали 370 новых случаев. Для сравнения: накануне было 172 заболевших.

Всего по России за сутки госпитализировали 2503 человека — это на 1,5% больше, чем днем ранее. При этом на 5,6% выросло число выписанных — за 24 часа оно составило 6705. Не справились с болезнью 93 человека.

Интересно, что во вторник, 24 мая, в России зарегистрировали наименьший показатель с середины апреля 2020 года — всего 3785 заболевших.

В Московской области с начала пандемии сделали 17 246 256 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус «подвинул» все сезонные вирусы. По ее словам, ученые даже стали говорить, что из-за SARS-CoV-2 остальные вирусы стали вести себя неадекватно. Попова отметила, что теперь специалисты внимательно следят за поведением всех вирусов, чтобы чего-нибудь не упустить.