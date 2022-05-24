Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус заставил другие вирусы «вести себя неадекватно»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус «подвинул» все сезонные вирусы. Ее процитировал сайт kp.ru.

«Коронавирус, который ищет себе место в череде вирусов сезонных — он подвинул всех. У нас даже было выражение у ученых — вирусы стали вести из-за него себя неадекватно», — сказала Попова.

Она добавила, что теперь специалисты внимательно наблюдают за поведением всех вирусов, «чтобы чего-то не пропустить».