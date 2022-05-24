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    24 мая 2022, 20:58

    Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус заставил другие вирусы «вести себя неадекватно»

    Полина Гребенщикова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус «подвинул» все сезонные вирусы. Ее процитировал сайт kp.ru.

    «Коронавирус, который ищет себе место в череде вирусов сезонных — он подвинул всех. У нас даже было выражение у ученых — вирусы стали вести из-за него себя неадекватно», — сказала Попова.

    Она добавила, что теперь специалисты внимательно наблюдают за поведением всех вирусов, «чтобы чего-то не пропустить».