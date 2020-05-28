За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 76 пациентов. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Общее число погибших жителей столицы достигло 2330 человек. Днем ранее побороть инфекцию не смог 71 пациент.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

Ранее московские власти сообщили, что Москва прошла пик эпидемии коронавирсу. Столица справилась и приодела самый страшный сценарий по распространению инфекции. Роспотребнадзор заявил, что город может приступать к первому и, возможно, второму этапам снятия ограничительных мер.