Москва прошла пик эпидемии коронавируса

«Мы были где-то на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал», — заявил московский градоначальник.

Он отметил, что все временные госпитали в Москве создавали в расчете на то, что ситуация с коронавирусом будет очень тяжелой. Но все временные центры для инфицированных пациентов пока сохранят.

«Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны. А большинство больниц, чтобы продолжали работать в нормальном режиме, оказывая плановую помощь», — пояснил Собянин.

Временные госпитали в Москве открыли на ВДНХ, в парке «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Для работы над ними привлекли около 10 тысяч человек. Все работы велись в круглосуточном режиме и очень высокими темпами.

Для пациентов организовали отдельные палаты и оснастили их всем необходимым оборудованием. Туда направляли пациентов, чтобы облегчить работу врачей в обычных больницах.