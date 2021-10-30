В Минздраве отметили снижение заболеваемости ковидом в регионах с жесткими ограничениями

Санитарные ограничения показали свою эффективность: в регионах, где ввели жесткие меры, темпы роста заболеваемости ковидом снизились. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки во Владимирскую область, сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства 30 октября отправился в поездку по субъектам, где сложилась критическая эпидситуация, по поручению главы государства.

Российские регионы начали вводить новые санитарные ограничения в начале осени на фоне резкого ухудшения эпидемической ситуации в стране. Последнее время медики каждую неделю фиксируют рекорды по суточному приросту зараженных и смертности. Чтобы остановить распространение коронавируса, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Масштабная прививочная кампания от SARS-CoV-2 началась в России в декабре 2020 года. По последним данным, полный курс вакцинации уже прошли 50 960 796 жителей страны — это 46,8% от населения.

Со вчерашнего дня выявили 40 251 случай COVID-19 — это максимальный показатель суточной заболеваемости с начала пандемии.