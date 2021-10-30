Рекордный прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в России

Второй раз за все время пандемии в России за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса. Показатель за последние 24 стал рекордным — 40 251 случай.

Также за последние 24 часа было зафиксировано 1160 летальных исходов. Еще 28 909 человек полностью выздоровели, уточнили в оперштабе.

Больше всего случаев было выявлено в Москве — 7267, на втором месте в антирейтинге оказался Санкт-Петербург (3578). На третьем месте — Московская область (2680).

В общей сложности с начала пандемии в России было выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах страны, 7 331 424 человека поправились, жизни 237 380 пациентов спасти не удалось.

Ежесуточный прирост заболевания ковидом начали фиксировать с начала осени. На фоне ухудшения эпидемической ситуации было принято решение ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В ряде регионов они начали действовать раньше.

В этот период в обычном режиме будут работать только продовольственные магазины, аптеки и точки, где продают товары первой необходимости. Также будут закрыты фитнес-клубы, бассейны, салоны красоты, химчистки и шиномонтажи.

Главной целью ограничительных мер была борьба с распространением коронавируса. Однако многие россияне начали планировать поездки на освободившуюся неделю. Это вызвало беспокойство у вице-премьера Татьяны Голиковой. Она призвала всех отнестись к нерабочим дням ответственнее.