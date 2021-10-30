Глава Минздрава приедет во Владимирскую область из-за тяжелой ситуации с ковидом в регионе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 30 октября отправится во Владимирскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. В регионе сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом.

«Согласно программе поездки, глава Минздрава посетит ПЦР-лабораторию в областном кожно-венерологическом диспансере и станцию скорой медицинской помощи во Владимире», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы областной администрации.

Ранее глава Минздрава заявил, что во Владимирской области нужно ужесточать ограничения и наращивать число инфекционных коек, как этого требует эпидемическая обстановка. Накануне Путин поручил Мурашко и его замам объехать все регионы с критической эпидситуацией. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

С субботы, 30 октября, в России начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Руководство страны решило ввести это ограничение, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2.