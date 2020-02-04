Стало известно, что тормозит создание вакцины от коронавируса в России

Создать вакцину от коронавируса несложно — на это требуется несколько месяцев. Но для ее успешного тестирования России нужен живой штамм 2019-nCoV. Пекин пока не передал его Москве.

Специфической иммунопрофилактики против нового коронавируса сейчас нет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РФ.

«Создать саму вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, несложно. <…> Чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев — от двух до пяти. <…> Самое сложное — проверить эту вакцину», — пояснил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

Вакцину сначала проверяют на клетках, потом — на мелких и крупных животных, дальше уже идут клинические исследования. Вот для этого и нужен вирусный штамм, подчеркнул чиновник.

«У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет этого самого главного элемента — живого вируса», — сказал он.

Вакцина от 2019-nCoV, считают в Российском центре программ ВОЗ, появится не раньше конца 2021 года. Только на клинические испытания уйдет не менее года.

Вспышка пневмонии в китайском Ухане началась в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал неизвестный тип коронавируса, который позже получил название 2019-nCoV. В конце января 2020-го в ВОЗ назвали вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заразились уже свыше 20 тысяч человек, погибли — 426. Вирус распространился за пределы Китая. Российский Минздрав готовится к масштабному распространению инфекции на территории страны.