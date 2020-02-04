Когда будет заметен эффект от мер против коронавируса? Ответил Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре обозначили, что в первой декаде февраля будет заметен эффект от мер, которые приняли китайские власти против коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, по распоряжению главы администрации Макао Хэ Ичэна в районе все казино будут закрыты на две недели, дабы предотвратить распространение коронавируса. Кроме того, будет ограничено движение общественного транспорта. Власти попросили граждан выходить на улицу лишь в крайнем случае, например, если им нужно купить еды.