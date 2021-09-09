Лекарства для льготников в Москве начнут выдавать в коммерческих аптеках

В Москве скоро запустят эксперимент с выдачей лекарств для льготников в коммерческих аптеках. Об этом на Форуме социальных инноваций регионов рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, сообщил Telegram-канал оперштаба.

Льготники в Москве смогут получать лекарства по рецепту в коммерческих аптеках наряду с городскими пунктами выдачи. Такой эксперимент планируют запустить в ближайшее время.

«Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников. Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс», — сказала Ракова.

Две крупные аптечные сети уже выразили заинтересованность в участии в проекте, добавила она.

В Совете Федерации в июле предложили Минздраву расширить перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при наличии которых люди могут получить бесплатные лекарства.

Ранее сообщалось, что с начала года Минздрав повысил цены на 32 препарата, включенные в перечень жизненно важных лекарств. Большая часть подорожавших препаратов — против опухолей.