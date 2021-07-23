Бесплатные лекарства предложили выдавать большему количеству сердечников

Комитет Совета Федерации по социальной политике выступил с предложением расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых людям будут выдавать бесплатные лекарства. Также нужно продлить срок предоставления препаратов до трех лет. Эти предложения были направлены в Минздрав РФ.

Инициативы включены в окончательный вариант решения, составленного по итогам заседания экспертного совета по здравоохранению. На нем обсуждали нормативно-правовые и организационные инициативы, которые призваны повысить эффективность медицинской помощи пациентам с хроническими болезнями сердца. Документ оказался в распоряжении «Парламентской газеты».

«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации», — рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Еще две проблемы — низкий охват диспансерного наблюдения и отсутствие льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара. Кусайко напомнила, что с прошлого года бюджетам субъектов выделяют субсидии на бесплатные лекарства для выписавшихся из больницы пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, инфаркт миокарда, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, а также катетерную абляцию.

Парламентарий выразила мнение о том, что вместе с достижением прогресса в лечении острых форм болезни логично, если увеличивается число пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они также нуждаются в бесплатных лекарствах и терапии.

Комитет Совфеда по социальной политике предложил Минздраву включить в список, в частности, хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца, фибрилляцию предсердий. Кроме того, пациентов предлагают обеспечивать лекарствами после стентирования периферических артерий. Делать это нужно в течение трех лет.