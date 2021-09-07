Цены более чем на 30 жизненно важных лекарств повысили в России с начала года

Минздрав с начала года повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщил «Фармвестник».

Больше всего среди подорожавших лекарств препаратов против опухолей. Таких в списке 10. Также речь идет о двух офтальмологических препаратах, двух вакцинах и двух противоэпилептических лекарствах.

Теперь самый недорогой среди подорожавших — бронхолитик аминофиллин. Упаковка из 30 таблеток с дозировкой 150 миллиграммов Борисовского завода медицинских препаратов стоит 13,33 рубля, раньше ее цена составляла 9,65 рубля.

Больше всего подорожал иммуноглобулин антитимоцитарный, который применяют в трансплантологии. Упаковка лекарства с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer подорожала с 49 640 до 150 тысяч рублей.

Право Министерство здравоохранения на повышение цен на препараты из перечня ЖНВЛП закреплено постановлением правительства № 1771 от 30 октября 2020 года.

По подсчетам «Фармвестника», с ноября 2020 года ведомство удовлетворило заявки на повышение цен 51 производителя, 14 компаниям было отказано.