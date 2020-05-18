В детских домах Подмосковья нет случаев коронавирусной инфекции

В детских домах Подмосковья очагов коронавирусной инфекции нет. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В детских домах региона очагов не было, воспитанники учреждений находятся на самоизоляции, они не посещают никаких мероприятий, пояснила Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

«Детские дома у нас все „чистые“. Таких учреждений у нас 10, там чуть больше 400 воспитанников. Мы стараемся не допустить туда заноса инфекции», — сказала министр.

По ее словам, в трех домах престарелых в Подмосковье коронавирус выявили у более 90 человек, это сотрудники и пациенты.

«Всех тяжелых пациентов из тех, кто проживал в доме престарелых, мы госпитализировали. Таких пять человек», — рассказала Стригункова.

Министр также отметила, что все сотрудники домов престарелых перед выходом на смену обязательно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

«Наши врачи приезжают к проживающим в домах престарелых, проводят осмотр, наблюдают за состоянием здоровья», — рассказала министр. Она добавила, что если у кого-то поднимается температура или проявляются какие-то клинические симптомы, их обязательно госпитализируют.

Московская область с 18 мая перешла к постепенному снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Пока возобновят работу промышленные предприятия, бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Также возобновятся работы на объектах ЖКХ. Однако в регионе действует обязательный масочный режим. Жители должны надевать средства индивидуальной защиты во всех общественных местах. За соблюдением правил следят правоохранители. В случае нарушений гражданам грозит штраф.