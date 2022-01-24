Условие нового локдауна из-за «омикрона» назвали в Госдуме
Депутат ГД Куринный: локдаун при «омикроне» введут, если резервных коек станет меньше 15%
Локдаун на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса в России могут ввести, если резервных коек останется меньше 15%. Об этом зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал Ura.ru.
Если система здравоохранения будет перегружена или близка к критической отметке, в стране могут не только ввести локдаун, но и перевести школы на дистанционное обучение, сказал депутат.
«Это произойдет в том случае, если мы дойдем до максимума и резервных коек станет меньше 15%», — заявил Куринный.
Парламентарий отметил, что большинство регионов готовы увеличить резервы вдвое. Если получится обойтись малой кровью, то усилят ограничения, но локдаун вводить не станут.
Число госпитализаций с «омикроном» пока уступает пиковым значениям со штаммом «дельта», подчеркнул Куринный. Депутат добавил, что при «омикроне», согласно исследованиям, ковид протекает легче, меньше тяжелых осложнений и летальных исходов.
«Я пока не вижу перегрузки системы здравоохранения», — констатировал депутат.
В России за прошлые сутки выявили более 65 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум за весь период пандемии. Штамм «омикрон» зафиксировали уже в 64 регионах.