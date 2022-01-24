Штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали в 64 регионах России. Информацией об этом поделились в оперштабе.

На «омикрон» вместе с другими недоминирующими штаммами пришлось 48,3% новых случаев коронавируса.

«Распространение штамма „омикрон“ сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант „дельта“ составляет 51,7%, вариант „омикрон“ и другие не доминирующие штаммы — 48,3%», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Ранее в оперштабе сообщили, что за прошедшие сутки коронавирус снова побил антирекорд — в России обнаружили 65 109 новых случаев. Это максимум с начала эпидемии. За все ее время на территории страны диагноз «ковид» подтвердили у 11 173 300 человек.

За прошедшие сутки из больниц выписали 21 714 пациентов, скончались с подтвержденным ковидом 655 человек. Всего пандемия забрала жизни 326 112 человек в РФ.

Губернатор Подмосковья Алексей Воробьев сообщал, что сейчас врачи в регионе подвергаются очень серьезной нагрузке.