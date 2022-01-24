Новый максимум заражений ковидом выявили в России

Прирост заражений коронавирусом в России достиг нового максимума с начала пандемии. За минувшие сутки еще 65 109 человек получили положительный результат теста, сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего за время пандемии в России уже подтвердились 11 173 300 случаев заражения коронавирусом. Из них 10 023 622 человека выздоровели. За прошлые сутки из больниц выписали 21 714 пациентов. При этом 655 скончались. Всего жертвами пандемии в стране стали уже 326 112 человек.

Москва удерживает лидерство в антирейтинге с новым историческим максимумом. За прошедшие сутки в столице зафиксировали еще 19 509 случаев заражения. В Санкт-Петербурге выявили 8413 заразившихся. В Московской области положительный результат теста получили 5980 человек. В общей сложности в Подмосковье с начала пандемии сделали 14 951 203 теста на коронавирус, сообщили в Минздраве региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник на правительственном совещании заявил, что врачи в регионе испытывают запредельную нагрузку из-за резкого роста заболеваемости на фоне волны штамма «омикрон».