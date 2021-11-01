Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в стране легче пока не становится. Его слова передало РИА «Новости».

«Безусловно, ситуация непростая. Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, для врачей, работающих в красных зонах, есть система выплат и другая поддержка. Но всем понятно, что их работа — это чрезвычайная физическая и эмоциональная нагрузка.

Недавно специалисты Роспотребнадзора выявили в России случаи заражения штаммами коронавируса «мю» и «лямбда». Первый обнаружил у трех человек, а второй — у одного. Пока нет информации, что штамм коронавируса AY.4.2 провоцирует более тяжелое течение заболевания. Главной защитой от коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация. В любом городе России ее можно пройти бесплатно.