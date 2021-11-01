От 2% до 5% россиян заболевают ковидом после того, как прошли полный курс вакцинации. При этом привитых пациентов практически нет в больницах в тяжелом состоянии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24»,

«В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — подчеркнула Попова.

Она также добавила, что вакцинация защищает от серьезного течения заболевания и летального исхода. В больницах практически нет пациентов, которые тяжело переносят ковид после полной вакцинации.

За последние сутки в России зафиксировали 40 402 случая заражения коронавирусом. Значения превышают 40 тысяч третий день подряд. При этом 1 ноября скончались 1155 человек с подтвержденным диагнозом, еще 23 187 пациента выздоровели.

Ранее Минздрав России выпустил 13-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению ковида. В ней признали «Арбидол» основным средством борьбы с коронавирусом на амбулаторном этапе. Его рекомендовали назначать пациентам с легкими формами COVID-19. Кроме него в Минздраве рекомендовали принимать в домашних условиях интраназальные препараты интерферонов-альфа и индукторы интерферонов вроде амиксина.