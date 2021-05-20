Уролог дал совет, когда планировать ребенка после ковида

Планировать ребенка после перенесенного заражения коронавирусом следует не ранее чем через три месяца. Об этом заявил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, сообщило РИА ФАН.

Пушкарь отметил, что пока нет достоверных данных о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию. Но начинать думать о деторождении пока рекомендуют через три месяца после излечения от ковида.

Во Всемирной организации здравоохранения в феврале опровергли слухи о том, что вакцина от коронавируса якобы может привести к бесплодию. В ВОЗ заявили, что препараты, которые применяются для прививок, не могут повлиять на репродуктивную функцию.

В Сергиевом Посаде в феврале врачам удалось спасти беременную женщину, которая поступила в больницу с коронавирусом. У нее была высокая температура и тяжелые патологии. Поражение легких составляло 50%. Малыш родился здоровым, но после родов состояние женщины усложнилось, поражение легких увеличилось до 75%.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург еще в декабре заявлял, что вакцина «Спутник V» не оказывает влияния на репродуктивную функцию. Об этом сообщал RT.