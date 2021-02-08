ВОЗ развеяла миф о развитии бесплодия после прививки от ковида

Всемирная организация здравоохранения назвала слухами сообщения, что вакцина от коронавируса приводит к бесплодию. Препараты не могут влиять на репродуктивную функцию, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

«Вакцины, которые мы ставим, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности. Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие», — заверила О’Брайен.

Она добавила, что вакцины не могут приводить и к изменению ДНК. Кроме того, химические вещества в препаратах не наносят никакого вреда организму. Эта информация также является мифом. По словам руководителя департамента, все вакцины тщательно проверяются, и они являются безопасными.

«Вакцины действительно состоят из ряда различных элементов, но каждый из них тестируется. <…> Безопасность — это наиболее важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности», — сказала О’Брайен.

Она подчеркнула, что во время промышленного производства вакцины все этапы строго контролируются. Это необходимо да того, чтобы все составляющие было высочайшего качества.