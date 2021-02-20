Беременную с сильным поражением легких и патологиями спасли в Сергиевом Посаде

Беременную с 50% поражением легких, нарушениями в плаценте и развитии плода спасли в Сергиевом Посаде. Она поступила в районную больницу с коронавирусом, высокой температурой и тяжелыми патологиями.

Женщина была на 36-й неделе беременности. У нее выявили коронавирус и фетоплацентарную недостаточность. Это нарушения, грозящие прерыванием беременности, гипоксией и задержкой в развитии плода.

Будущей маме сделали компьютерную томографию, которая показала 50% поражения легких. Но женщине становилось хуже, несмотря на интенсивное лечение.

У нее нарастала дыхательная недостаточность, способная навредить ребенку. Об этом рассказал заместитель главного врача по детству и родовспоможению больницы Павел Глушко.

Благодаря кесареву сечению малыш родился в удовлетворительном состоянии. Но период после родов осложнился. <…> Поражение легких увеличилось до 75% Павел Глушко.

Состояние ухудшилось из-за нарушений свертывания крови, вызванных коронавирусом. У пациентки образовалась подапоневротическая гематома.

«Чтобы избежать инфекции и нагноения, нам пришлось устранять осложнения путем оперативного вмешательства. Во время операции был высокий риск кровотечений и осложнений, но, к счастью, нам удалось этого избежать», — добавил Глушко.

По его словам, женщину перевели в реанимацию. Там ей сделали переливание компонентов крови.

Пациентке, ставшей мамой, удалось сохранить матку и репродуктивные функции. Состояние легких улучшилось, и вместе с ребенком их выписали домой.