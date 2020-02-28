Украина с 28 февраля будет мерить температуру всем приезжающим из России

Украина с 28 февраля начала мерить температуры всем, кто въезжает в страну из России. По словам министра внутренних дел Украины, эта мера нужна для профилактики коронавируса.

«У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска перехода в зоне ООС, в Крым. Завтра (28 февраля — прим. ред.) мы пункты перехода с Российской Федерацией возьмем под контроль», — сказал Аваков в эфире программы «Право на власть», его цитирует УНН.

По словам Авакова, они уже взяли под контроль пункты пропуска на границах с Евросоюзом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Крымом. Везде осуществляется тотальный скрининг.

Аваков до этого объявил, что на украинских границах будут проверять температуру у граждан абсолютно всех стран, чтобы не допустить попадания коронавируса. В России сейчас только три человека с подтвержденной инфекцией, это эвакуированные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся на карантине в Казани.

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределами страны. По последним данным, по всему миру его подхватили около 83 тысяч человек, скончались 2814, излечились 33,2 тысячи. За пределами КНР китайский вирус нашли в 37 странах.