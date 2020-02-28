Роспотребнадзор рассказал о действиях при подозрении на коронавирус

При подозрении на коронавирус нужно изолировать больного в отдельном помещении или хотя бы на расстоянии одного метра и вызвать на дом врачей. Дальше обо всем позаботятся медики и Роспотребнадзор.

Представители Роспотребнадзора рассказали РИА «Новости», как действовать, если появились подозрения на коронавирус. Сначала нужно постараться изолировать подозрительного человека, оставив его в отдельной комнате. Если такой возможности нет, не подходить к нему ближе, чем на один метр.

Дальше нужно вызвать на дом либо врача-терапевта, либо вообще скорую помощь. Они осмотрят больного, если и у них возникнут подозрения, возьмут анализ, который направят в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса.

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределы страны. ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, по всему миру коронавирус подхватили около 83 тысяч человек, скончались 2814, излечились 33,2 тысячи.

Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном, а также порекомендовала туристам воздержаться от поездок в Италию. В этих странах пока наибольшее число заразившихся коронавирусом.