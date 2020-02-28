Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Литве

Литва стала еще одной европейской страной, где подтвердился новый тип коронавируса. Заболевшим оказалась жительница страны, вернувшаяся из Италии.

Женщина подхватила вирус в Вероне. Сейчас она находится на карантине в больнице Шяуляе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Литвы. Врачи рассказали, что у пациентки «наблюдаются слабовыраженные симптомы». Ранее первые случаи заболевания COVID-19 зарегистрировали в Нидерландах и Норвегии.

Сейчас наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Иране и Италии. Из-за эпидемии приостановлены полеты в Иран. Исключение сделано для авиакомпаний «Аэрофлот» и Mahan Air. Рейсы из этих трех стран с 1 марта будет принимать только терминал F Шереметьево в Москве.

Тем временем в Китае, откуда пришел вирус, все больше зараженных людей выздоравливают. Из 78 824 инфицированных в Китае 36 117 человек вылечились. Это 45,8% от общего числа зараженных.

По последним официальным данным, число заболевших в мире приближается к 83 тысячам. Жертвами COVID-19 стали 2814, 33240 удалось выздороветь. За пределами КНР коронавирусом заразились более 3470 человек.