Ученый рассказал о суперраспространителе, который заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек

В России выявили одного суперраспространителя, который заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения <…> зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек. <…> Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <…> то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», — приводит ТАСС слова ученого.

По словам Семенова, вклад суперраспространителей в заражение людей достаточно велик.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться после вспышки коронавируса в июне. По последним данным, прививку от SARS-CoV-2 сделали 37 миллионов человек. Общее число заболевших в стране превысило 6,4 миллиона. С марта прошлого года от последствий заражения коронавирусом умер 163 301 зараженный.