Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 6,4 миллиона

Российские медики в течение суток выявили 22 660 случаев COVID-19 в 85 регионах. Более 8% из них бессимптомные. Общее число заболевших достигло 6 402 564, сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом умерли 792 человека. За весь период пандемии болезнь унесла 163 301 жизнь. Выздоровел за 24 часа 20 141 заразившийся, всего — 5 720 353.

На первых трех местах среди российских регионов по числу ежесуточно выявляемых случаев ковида по-прежнему остаются Москва (+2583), Санкт-Петербург (+1909) и Московская область (+1394). В Подмосковье с начала пандемии сделали 10 140 989 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться после очередной вспышки в июне. В стране сейчас полным ходом идет масштабная вакцинация. Ее темп ускорился после введения в регионах новых ковидных ограничений. Как рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, прививку от коронавируса сделали 37 миллионов человек. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень коллективного иммунитета в РФ недостаточным.