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    05 августа 2021, 11:10

    Минздрав: 37 миллионов человек привились от коронавируса в России

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Число привившихся от коронавируса в России сейчас составляет 37 миллионов человек. Они получили первый компонент вакцины, сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

    Минздрав: 37 миллионов человек привились от коронавируса в России

    По его словам, только за последнюю неделю количество привитых россиян увеличилось на три миллиона, сообщило РИА «Новости».

    Для сравнения: в начале июля глава ведомства Михаил Мурашко сообщал о том, что первую дозу препарата против коронавируса получили 30 миллионов россиян. Уже тогда министр отметил серьезный рост темпов вакцинации в стране.

    Регионами-лидерами по охвату населения стали Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Чечня, Тува, Чукотка. Хорошие показатели демонстрировали Москва, Подмосковье, Кубань, Башкирия, Адыгея, Брянская, Липецкая, Смоленская и Тверская области. В отстающих были Владимирская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

    Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в начале этого года. Сделать это можно несколькими отечественными вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также российские специалисты разработали однокомпонентный «Спутник Лайт». Его советуют использовать для ревакцинации.

    В июне ряд регионов ввел обязательную вакцинацию для части населения. В частности, речь идет о сотрудниках из сферы здравоохранения, транспорта, услуг, общепита.