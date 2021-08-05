Минздрав: 37 миллионов человек привились от коронавируса в России

Число привившихся от коронавируса в России сейчас составляет 37 миллионов человек. Они получили первый компонент вакцины, сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

По его словам, только за последнюю неделю количество привитых россиян увеличилось на три миллиона, сообщило РИА «Новости».

Для сравнения: в начале июля глава ведомства Михаил Мурашко сообщал о том, что первую дозу препарата против коронавируса получили 30 миллионов россиян. Уже тогда министр отметил серьезный рост темпов вакцинации в стране.

Регионами-лидерами по охвату населения стали Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Чечня, Тува, Чукотка. Хорошие показатели демонстрировали Москва, Подмосковье, Кубань, Башкирия, Адыгея, Брянская, Липецкая, Смоленская и Тверская области. В отстающих были Владимирская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в начале этого года. Сделать это можно несколькими отечественными вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также российские специалисты разработали однокомпонентный «Спутник Лайт». Его советуют использовать для ревакцинации.

В июне ряд регионов ввел обязательную вакцинацию для части населения. В частности, речь идет о сотрудниках из сферы здравоохранения, транспорта, услуг, общепита.