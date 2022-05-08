Ученый рассказал, как «стелс-омикрон» влияет на заболеваемость в России

Вариант коронавируса «стелс-омикрон» не ведет к росту заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, такое положение вещей связано с хорошей «иммунной прослойкой».

По словам Хафизова, «стелс» является доминирующим вариантом коронавируса в России. На его долю приходится более 90% случаев заражения.

«BA.2 не приводит к росту заболеваемости в РФ, наоборот, она держится на низких уровнях, что обусловлено хорошей «иммунной прослойкой», — сказал эксперт.

Он также отметил, что «стелс-омикрон» вполне заслуживает собственной буквы греческого алфавита, поскольку значительным образом отличается от варианта ВА.1, хотя появились они примерно в одно время.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что многие пациенты, бессимптомно переболевшие «стелс-омикроном», через несколько месяцев сталкиваются с серьезным постковидным синдромом. У переболевших пациентов начинает появляться усталость, иногда тошнота, возникает «туман в голове», когда они с трудом понимают, что им говорят, теряют профессиональные навыки и забывают слова.