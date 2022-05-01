«Стелс-омикрон» назвали самым заразным за всю историю пандемии

«Стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным штаммом за всю историю пандемии коронавируса, считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Доля этого штамма от всех выявляемых случаев заболевания ковидом составляет более 90%, отметил Хафизов. Его слова привел ТАСС.

«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что „стелс-омикрон“ является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — пояснил специалист.

Многие пациенты, бессимптомно переболевшие «стелс-омикроном», через несколько месяцев сталкиваются с серьезным постковидным синдромом, предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. У переболевших пациентов начинает появляться усталость, иногда тошнота, возникает «туман в голове», когда они с трудом понимают, что им говорят, теряют профессиональные навыки и забывают слова.