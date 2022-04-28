Иммунолог Болибок назвал новую опасность «стелс-омикрона»

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что многие пациенты, бессимптомно переболевшие «стелс-омикроном», через несколько месяцев сталкиваются с серьезным постковидным синдромом. Об этом сообщил Ura.ru.

Медик подчеркнул, что у переболевших пациентов начинает появляться усталость, иногда тошнота, возникает «туман в голове», когда они с трудом понимают, что им говорят, теряют профессиональные навыки и забывают слова.

Такие пациенты сталкиваются с тем, что не могут нормально вылечиться из-за невозможности взять больничный.

«Туман в голове сопровождается общей слабостью. Как правило, при подобных симптомах чаще всего отправляют к неврологу. Больничный лист поликлиника им не открывает, так как температуры нет, давление нормальное. Граждане берут очередной отпуск, потом — отпуск за свой счет. И это трагедия, особенно для неработающих пенсионеров, потому что они в итоге они не так и восстанавливаются, и вынуждены оставить свою должность», — подчеркнул Болибок.