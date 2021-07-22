Ученый объяснил пользу прививки при заражении мутировавшими штаммами коронавируса

Прививка существующими вакцинами формирует иммунитет, который частично защищает от мутировавших штаммов коронавируса. Болезнь у привитых протекает в легкой форме без последствий. В этом уверил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.

«Не допустить возникновения более опасных мутаций [коронавируса] мы не можем, но надо понимать, что иммунитет, который у вас есть к предыдущему штамму, как минимум будет частично защищать от нового, то есть он будет его опасность значительно редуцировать», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Собеседник отметил, что прививка полностью не защитит от заражения новыми штаммами SARS-CoV-2, однако болезнь пройдет без тяжелых последствий.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в будущем может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты». Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» объяснил, что вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки — это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных вариантов.