Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса

Со временем может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты». Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба», — процитировал ТАСС директора ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что при увеличении количества мутаций может появиться штамм, способный обойти вакцину. В этом случае человечество вернется в самое начало пандемии коронавируса. При этом глава ВОЗ отметил, что остановить распространение инфекции способна вакцинация 70% жителей каждой страны.

«Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется», — заявил Гебрейесус.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что восстановление экономики после пандемии может рекордно загрязнить планету.